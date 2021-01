Ohranjanje desetega brata slovenske kulture

V viharju kadrovskih menjav v javnih zavodih na področju kulture, predvsem v nekaterih muzejih in agenciji za knjigo, je šlo v javnosti imenovanje Ženje Leiler za direktorico Slovenske kinoteke mimo sorazmerno neopaženo.



Ustanovnih aktov niso spreminjali, pogojev za imenovanje prav tako ne, svet Kinoteke je na njeno kandidaturo podal pozitivno mnenje in prejšnji direktor Ivan Nedoh, ki se je tudi prijavil na razpis, se na ministrovo odločitev ni pritožil. Nasprotno. Direktorica pravi, da odlično sodelujeta. Na vprašanje, kako komentira miren prevzem v politično turbulentnih časih, je nekdanja kolegica in dolgoletna urednica na Delu odvrnila, da je »vsako imenovanje direktorja javne ustanove politično, saj ga imenuje minister ali vlada«.



V letih 2013 in 2014 je vodila direktorat za medije in snovala nov filmski zakon o Slovenskem avdiovizualnem centru, ki je ostal ne­uresničen. Zdaj smo nekdanjo kolegico po dveh mesecih v novi službi povabili na drugo stran diktafona, da razkrije svoje načrte za eno od ustanov na področju, ki se je lani znašlo v nemilosti vlade.