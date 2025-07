Zvoki sveta v srcu Ljubljane – 73. Ljubljana Festival

Zasedbo komornega orkestra Münchenski virtuozi sestavljajo najboljši solisti iz treh najuglednejših münchenskih orkestrov, znani pa so po uporabi instrumentov najvišje kakovosti, ki ustvarjajo bogat in edinstven zvok. V Dvorani Marjana Kozine se bodo virtuozi potopili v čustven svet tanga in ga v celoti posvetili najznamenitejšemu mojstru tega žanra, skladatelju Astorju Piazzolli.

Skladatelj se je rodil v Argentini, a se je s starši kmalu preselil v eno najrevnejših sosesk New Yorka. Tam je začel igrati bandoneon, ob poslušanju očetovih posnetkov tanga pa se je v njem utrdila odločitev, da se popolnoma posveti glasbi. Danes Piazzolla velja za enega najvplivnejših argentinskih skladateljev, ki je tradicionalni tango nadgradil z elementi jazza in klasične glasbe ter ustvaril popolnoma novo zvrst tango nuevo.

Njegova dela bo orkester izvedel pod vodstvom Lorenza Nasturice-Herschcowicija, dirigenta in solista na violini, ki je vodja sestava postal leta 2004. Njegova bogata kariera obsega delo koncertnega mojstra Orkestra Finske državne opere, Münchenskih filharmonikov in vodstvo Ansambla Stradivarius Marijinega gledališča iz Sankt Peterburga, pa tudi številne turneje in nastope s komornimi zasedbami ter kot solist.

Na sporedu bodo nekatera najbolj znana dela Piazzolle, kot so Štirje letni časi v Buenos Airesu, Tango Ballet, Milonga del Ángel in druge mojstrovine, ki jih ne gre zamuditi.

Komorni orkester Radiotelevizije Španije. FOTO: Festival Ljubljana

Ob zaključku meseca, v četrtek, 31. julija, ob 20. uri, pa v Slovensko filharmonijo prihaja še en vrhunski dogodek – koncert Komornega orkestra Radiotelevizije Španije, ki redno gostuje na najpomembnejših španskih festivalih, tokrat pa bo zaigral tudi na 73. Ljubljana Festivalu.

Orkester bo vodil Marc Moncusí, priznani dirigent, izšolan na Kraljevem konservatoriju za glasbo v Madridu in na Univerzi Carnegie Mellon v Pittsburghu. Moncusí ima bogate mednarodne izkušnje in je uspešno sodeloval z mnogimi orkestri po svetu. Posebej se je uveljavil tudi kot operni dirigent, med drugim pri produkcijah oper Madama Butterfly in Seviljski brivec.

Na koncertu bodo kot solisti nastopili kar trije virtuozni glasbeniki: španski trobentač Anton García, izobražen v Madridu in Parizu, prvi trobentač orkestra Francisco de Borja ter armenski pianist Dimitrij Iškanov, ki je leta 2016 v Kölnu postal najmlajši finalist tekmovanja Evrovizijski mladi glasbeniki. Z orkestrom bodo predstavili barvit program, ki vključuje dela Eduarda Toldràja, Dmitrija Šostakoviča in Luciana Moraruja.

Vstopite v svet glasbene odličnosti in se prepustite umetnosti, ki govori univerzalni jezik. Vstopnice so na voljo na ljubljanafestival.si, pri blagajni Križank, na bencinskih servisih in Eventimovih prodajnih mestih.

Naročnik oglasne vsebine je Festival Ljubljana