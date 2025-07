Optimalna je kombinacija obnovljivih virov in jedrske energije

Za slovensko energetsko prihodnost je najbolj optimalna kombinacija obnovljivih virov energije in jedrske energije. To zagotavlja stabilnost preskrbe, po drugi strani pa tako minimiziramo okoljski in tudi prostorski odtis, meni generalni direktor Gen energije in član upravnega odbora Energetske zbornice Slovenije Dejan Paravan.

Kakšna bi bila glede na naravne danosti Slovenije optimalna struktura proizvodnih virov električne energije, ki bi zagotavljala stabilen elektroenergetski sistem in zanesljivo preskrbo?

Po mojem prepričanju je glede na naravne danosti in elektroenergetski sistem ter tudi okolje, v katerem živimo, in pričakovanja ljudi, zlasti z vidika prostora, koliko ga želimo nameniti za energetske objekte, najbolj optimalna kombinacija obnovljivih virov energije in jedrske energije. To zagotavlja stabilnost preskrbe, po drugi strani pa tako minimiziramo okoljski in tudi prostorski odtis.

Katera struktura elektroenergetskega sistema zagotavlja dejansko razogljičenje proizvodnje električne energije v Sloveniji?

Gotovo je to kar največja uporaba različnih nizkoogljičnih virov, v prvem krogu so to obnovljivi viri, saj jih lahko najhitreje priključimo na omrežje, dolgoročno pa se je treba ukvarjati tudi s področjem jedrske energije. To pomeni vzdrževanje jedrske elektrarne, gradnjo novih večjih blokov, pozorni pa moramo biti tudi na razvoj tehnologij malih modularnih reaktorjev, saj ti res lahko prinesejo pomembne spremembe v prihodnosti.

Evropska komisija je v zadnjem letu pokazala več razumevanja za enakopravno obravnavo vseh nizkoogljičnih virov. Trend je pravi. Vedno bi lahko šlo hitreje. Evropska unija ima gotovo še rezerve pri politikah, sploh dolgoročnih, za spodbujanje razvoja posameznih tehnologij, inovacij in tudi za razvoj trga za te tehnologije. Na tem področju se je Kitajska, ki je v podobni situaciji kot EU, saj nima dovolj lastnih fosilnih virov, zlasti plina in nafte, usmerila večinoma v nizkoogljične vire, tako obnovljive vire kot jedrsko energijo. Posledično prednjači na teh področjih. Tudi EU ima rezerve in bi lahko bila bolj aktivna.

Kateri koncept razvoja elektroenergetskega sistema je optimalen z vidika potrebnega obsega vlaganj v proizvodne vire, omrežje in spodbude ter zagotavlja najnižje cene električne energije za odjemalce?

Finančna konstrukcija takega projekta, kot je Jek 2, je zelo zahtevna. V navezavi na ta projekt, to pa velja tudi za druge projekte nizkoogljičnih virov energije, je najbolj stabilen in primeren dolgoročni dogovor o nakupu elektrike. Pogodbe o odkupu zagotavljajo po eni strani stabilnost investitorju, po drugi pa omogočajo podjetjem, da si v tej zgodnji, načrtovalni fazi, zagotovijo energijo po stroškovni ceni. To je dobra kombinacija tako za odjemalce kot za investitorja, bodisi investitorje v obnovljive vire bodisi v jedrske tehnologije.