Kako digitalizacija odpira vrata prihodnosti – trije primeri iz prakse

Kdor želi ostati konkurenčen, mora vlagati v avtomatizacijo in digitalizacijo, saj prav ta ustvarja temelje za optimizacijo procesov z večjo produktivnostjo in nižjimi stroški.

Ko podjetja dosežejo ustrezno stopnjo digitalne zrelosti, pa se odprejo tudi možnosti za nadaljnjo nadgradnjo z naprednimi tehnologijami, kot so umetna inteligenca, podatkovna analitika in digitalni dvojčki.

Digitalizacija kot temelj za sodobno proizvodnjo

Digitalizacija proizvodnje vključuje zbiranje podatkov v realnem času, avtomatizacijo ključnih procesov ter uporabo orodij za spremljanje in analiziranje delovanja opreme in porabe virov. S tem podjetja pridobijo:

zanesljive podatke o stanju proizvodnje,

možnosti za hitrejše prepoznavanje odstopanj in napak,

osnovo za optimizacijo porabe energije in materialov,

večjo fleksibilnost pri uvajanju procesnih sprememb.

Takšne digitalne rešitve omogočata Metronikova sistema MePIS MES za celovit nadzor in upravljanje proizvodnje ter MePIS Energy za učinkovito spremljanje in optimizacijo porabe energije.

Praktični primeri uspešne digitalizacije

Podjetja se digitalizacije lotevajo na različne načine, skladno s svojimi prioritetami in področji, kjer zaznavajo največje izzive ali priložnosti za izboljšave. Ne glede na to, kje začnejo, pa je pomembno imeti širši načrt, ki omogoča povezovanje posameznih rešitev v celovit in dolgoročno učinkovit sistem digitalizacije. Zato v nadaljevanju predstavljamo primere treh podjetij in njihove uvedbe digitalnih rešitev.

1. Digitalizacija upravljanja energije, izravnavanje konic in CNS v živilski industriji

Kjer so stroški energije visoki, je ključ do prihrankov digitalizacija porabe in spremljanje energetskih tokov. Živilsko podjetje je uvedlo sistem za digitalno spremljanje in upravljanje porabe energije po posameznih odsekih proizvodnje s pomočjo rešitve MePIS Energy, kar omogoča:

sprotno spremljanje ter primerjavo porabe z napovedanimi in zgodovinskimi podatki,

hitro zaznavanje odstopanj in nepotrebnih izgub,

optimizacijo urnikov delovanja energetsko intenzivnih strojev,

nadzor in optimizacijo konic porabe, kar zmanjšuje stroške zaradi preseganja dogovorjenih moči,

povezavo v celovit centralni nadzorni sistem (CNS) za usklajeno upravljanje celotne energetske infrastrukture.

Digitalizirani podatki so podlaga za poznejšo uvedbo naprednih funkcionalnosti, kot je napovedovanje porabe in optimizacija zakupa energentov s pomočjo umetne inteligence.

FOTO: Metronik

2. Digitalizirano planiranje in vodenje proizvodnje v kovinskopredelovalni industriji

Z uvedbo rešitve MePIS MES so v kovinskopredelovalnem podjetju digitalizirali ključne proizvodne procese, kar je močno povečalo preglednost, obvladovanje in zanesljivost proizvodnje. Rešitev omogoča celovito spremljanje proizvodnih tokov v realnem času ter zagotavlja podatke za hitrejše in boljše odločanje na vseh ravneh, kar prinaša:

natančno načrtovanje in razporejanje delovnih nalogov,

sprotno spremljanje izvajanja proizvodnje in pravočasno prepoznavanje odstopanj,

hitrejše odzivanje na spremembe in motnje,

zmanjšanje administrativnega dela in napak,

boljšo izkoriščenost virov in krajše pretočne čase.

Takšna digitalizacija proizvodnje je temelj za nadaljnjo optimizacijo z uporabo naprednih orodij za analiziranje podatkov in dolgoročno planiranje z uvedbo umetne inteligence.

3. Zagotavljanje kakovosti proizvodnih serij v kemijski industriji

Vrednosti procesnih parametrov močno vplivajo na kakovost končnega izdelka, saj je lahko ob neustreznih pogojih celotna proizvodna serija neuporabna. Avtomatizacija procesov sicer zagotavlja nadzor v realnem času, vendar ne zajame celotne kompleksnosti procesa in daljših časovnih učinkov. To praznino zapolni umetna inteligenca, ki na podlagi zgodovinskih podatkov napoveduje prihodnja procesna stanja ter omogoča pravočasno prepoznavanje težav in tveganja za slabšo kakovost izdelkov. Zato smo za kemijsko podjetje razvili UI-rešitev, ki:

zajema vrednosti procesnih parametrov v realnem času,

napoveduje njihove vrednosti v obdobju ene ure,

prepoznava potencialna odstopanja v kakovosti, vključno z vplivi posameznih proizvodnih parametrov na kakovost proizvodne serije.

Tako lahko procesni tehnolog pravočasno ukrepa in prepreči odstope, preden se zgodijo, ter tako zmanjša izmet in poveča učinkovitost proizvodnje.

Metronik kot razvojni partner V Metroniku povezujemo avtomatizacijo, digitalizacijo in bogate izkušnje iz različnih industrij v rešitve, ki delujejo v praksi. Naša sistema MePIS MES in MePIS Energy sta ključna gradnika za podjetja, ki želijo narediti naslednji korak v svoji digitalni preobrazbi. Tako s svojimi strankami soustvarjamo pristope, ki prinašajo merljive koristi in dolgoročno vrednost. Če želite izvedeti več ali postati del skupnosti uporabnikov naših rešitev, pa se obrnite na Vanjo Tomažiča na naslov: vanja.tomazic@metronik.si.

