Solčavani na shodu zahtevali takojšnje odprtje bencinske črpalke

Več kot sto prebivalcev Solčave je dopoldne zasedlo zaprto Petrolovo črpalko. Kako pomembno je imeti gorivo tudi v bolj oddaljenih krajih, je pokazala ujma pred dvema letoma, ko so bili ti kraji povsem odrezani od sveta. Občani so na shodu zahtevali takojšnje odprtje bencinske črpalke, od odločevalcev pa trezen premislek in dogovor. Podpise proti zaprtju črpalke bodo zbirali še do srede, ko naj bi se srečali s predstavniki Petrola.

Podpise za takojšnje odprtje bencinske črpalke v Solčavi bodo predstavnikom Petrola predali na sestanku. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Bencinska črpalka v Solčavi je edina v občini, do naslednje je treba skozi občino Luče na Ljubno. Ob ujmi avgusta leta 2023 jim je goriva zmanjkalo po treh dneh, dostavili so jim ga s helikopterjem. »Takrat se je pokazalo, kako pomembno je gorivo za izvajanje intervencijskih del in kako pomembno je imeti dostop do goriva tudi na odročnih mestih. Cesta je bila zaprta na skoraj vse strani – proti Ljubnemu, Koroški, Železni Kapli, le na Jezerskem smo lahko prišli do goriva in agregatov. Ob vseh nesrečah, ki smo jim priča, so se naši ljudje že opremili z agregati, ki pa potrebujejo gorivo. Namesto da bi družba Petrol skupaj z nami razmišljala, kako zagotoviti ali izboljšati infrastrukturo v Solčavi, da bi v primerih, kakršno je bilo neurje leta 2023, zagotovili agregate in točili gorivo tudi brez elektrike, nam pa zaprejo vrata,« je dejala županja Solčave Katarina Prelesnik.

Protestnemu shodu so se pridružili tudi člani Prostovoljnega gasilskega društva Solčava, ki imajo zaradi zaprtega bencinskega servisa veliko težav in skrbi, saj pokrivajo ogromno območje, do prve (odprte) črpalke pa je zdaj pol ure vožnje. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Da je to zelo velik problem predvsem ob intervencijah, je opozoril tudi predsednik PGD Solčava Matija Vavdi: »Intervencij je vse več, zato moramo biti preskrbljeni z gorivom. Zdaj ga vsakdo pripelje nekaj na zalogo. Ponj se vozimo na Ljubno, iz Solčave do Ljubnega je najmanj pol ure vožnje. Če govorimo o kakšni oddaljeni kmetiji, pa to pomeni še pol ure zraven v eno smer. Sicer pokrivamo območje, ki ima dobrih sto kvadratnih kilometrov. Brez nafte in bencina za vso našo tehniko in avtomobile ne gre. Če nam v poplavah ne bi goriva pripeljali s helikopterjem, ne bi mogli delati.«

»Naši prebivalci so s svojim delom in vztrajnostjo ponos ne samo Solčave, ampak tudi države. Zaradi sedanjih razmer pa včasih razmišljamo, da smo mi edina živa bitja, ki nismo tako pomembna kot druga. To nas zelo boli,« pravi županja Solčave Katarina Prelesnik. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Koliko je vredno podeželje?

Županja je spomnila, da so že pred časom izgubili bankomat v Logarski dolini, nekatere stvari pa ohranili zgolj zato, ker so jih prevzeli sami: »Z lastno angažiranostjo smo obdržali bankomat v Solčavi. V sklopu javnega zavoda Rinka smo prevzeli upravljanje pošte, tudi trgovino bi nam zaprli, če je pod svoje okrilje ne bi prevzelo podjetje Eltras iz Solčave.«

Zbrane je pozdravil tudi pater Karel Gržan, ki je opozoril, da gre zgolj za interes kapitala. »Pričakujemo, da nas država zaščiti, posebej nas, ki smo na obrobju, ne pa da nam jemlje preživetveno strukturo.« FOTO: Špela Kuralt/Delo

Prelesnikova je dodala, da so vse te stvari lahko zagotovili, ker so se prej z vsemi, ki so jih nameravali zapustiti, pogovarjali, Petrol pa jih je le postavil pred dejstvo: »Prišel je črni ponedeljek in obvestilo Petrola o takojšnjem zaprtju bencinskega servisa. Čez noč smo ostali brez goriva. Marsikdo na kmetih s prazno cisterno in praznim tankom.«

Solčavani zahtevajo takojšnje odprtje bencinske črpalke. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Županja je opozorila, da se na plečih podeželja dogaja spor med vlado in Petrolom: »Ne znam si predstavljati, da nekdo na škodo sočloveka lahko kaže svojo moč.« Dodala je, da bodo podpise proti zaprtju bencinske črpalke zbirali do srede, ko naj bi jih predali predstavnikom Petrola: »Na sestanku jih bomo pozvali, da imajo ključ in da z dobro voljo lahko odprejo vse bencinske črpalke, ki so jih zaprli. Nato pa bomo pozvali vse odločevalce, da uskladijo mnenja in zagotovijo, da bodo tudi na podeželju storitve za primerno življenje. Ne vem, kako ne razumejo, da bo izpraznjeno podeželje slabo za vso državo.«