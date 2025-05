V nadaljevanju preberite:

Tugo Štiglic je domačo filmografijo vrnil na morje, v Piran, Portorož in med soline, ob tem pa vanjo vnesel dobršno mero humorja, plesa in popularne glasbe. Naslovni vlogi sta prevzela režiserjeva hči Kaja Štiglic in David Sluga, zdaj odvetnik, ki je za Delo dejal, da si je film »znotraj takratnega socialističnega sistema upal koketirati z barvitostjo kapitalizma«.