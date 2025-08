V Sarajevu bodo premierno prali na 90

V nadaljevanju preberite tudi:

Sarajevski filmski festival je v ponedeljek objavil program premier na največjem odprtem prizorišču pod zvezdami (open air premiere program), ki se osredotoča na filme iz nekdanje Jugoslavije. Med njimi bo tudi dolgo pričakovani slovenski film, posnet po knjižni uspešnici Bronje Žakelj Belo se pere na devetdeset (v prevodu Bijelo se pere na devedeset, v angleščini Whites Wash at Ninety). Film, ki ga je režiral Marko Naberšnik, se tako kot knjiga vrača v osemdeseta in devetdeseta leta prejšnjega stoletja, v čase skupne države, v otroštvo in mladost deklice Bronje, ki jo tragični dogodki neusmiljeno soočijo z največjimi vprašanji življenja in smrti.