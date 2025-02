V nadaljevanju preberite:

Gilles Peterson je priznani­ ­radijski voditelj in selektor, ­didžej in zbiralec plošč, ki vodi tedensko sobotno popoldansko oddajo na BBC Radio 6 Music, eno od bolj priljubljenih glasbenih oddaj na BBC. Prav tako vodi neodvisno glasbeno založbo Brownswood Recordings in je ustanovitelj spletne radijske postaje Worldwide FM.