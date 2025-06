Operna noč za uvod v ptujsko kulturno poletje

V nadaljevanju preberite:

Po ogrevalnem koncertu, ki ga je imel Gibonni nedavno v središču Ptuja, se bo s sobotno Operno nočjo na arheološkem najdišču Panorama začel festival Arsana. Ta brezplačni dogodek je že tradicionalni uvod v ptujsko kulturno poletje.

Operna noč sredi starodavne Petovione praviloma pritegne občinstvo s širšega območja in pod grajsko kuliso ponudi mojstrovine klasične glasbe. Spored opere in zbora Opere SNG Maribor z dirigentom Simonom Krečičem in priznanimi opernimi solisti, kot so Sabina Cvilak, Andreja Zakonjšek Krt, Petya Ivanova, Valentina Čuden, Irena Petkova, Martin Sušnik in Jaki Jurgec, bo obsegal priljubljene odlomke znanih opernih del, ki vedno znova očarajo z brezčasnostjo, poslušanje glasbe pod zvezdami pa je posebno doživetje tako za občinstvo kot izvajalce.