Knap'n'roll v vsako slovensko vas in še kam

V nadaljevanju preberite:

Devetčlanska skupina Orlek je izdala trinajst albumov, odigrala veliko koncertov na največjih in najmanjših slovenskih odrih, nastopila na tujih festivalih in imela obširno turnejo po Južni Ameriki ter dvakrat nastopila v newyorškem klubu CBGB. Po poletnih koncertih bo sledilo osrednje praznovanje 35 let delovanja 5. oktobra v ljubljanskem Kinu Šiška. O njihovi glasbeni poti in novem albumu smo se pogovarjali s pevcem Vladom Poredošem, harmonikarjem in klaviaturistom Juretom Torijem ter baskitaristom Mitjo Torijem.