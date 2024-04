Kontrastnost temačnih besedil in svetlejše glasbe

V nadaljevanju preberite:

Zasedba Fed Horses, katere jedro sta življenjska in ustvarjalna sopotnika Urša in Jure Mihevc, ­letos praznuje desetletnico delovanja­ z novim albumom M.L.A.D. Z razširjeno zasedbo sta pripravila poseben koncert v ljubljanskem Kinu Šiška, ki je že nekaj mesecev razprodan.

Fed Horses deluje v postavi Urša Mihevc, glas, tamburin, Jure Mihevc, kitara, Enos Kugler, bobni, Matej Tekavčič, baskitara, in Andraž Mazi, kitara pedal steel. Na odru Kina Šiška bodo imeli še nekaj pridruženih članov. O novem albumu, duševnem zdravju, iskanju domovine, svojih korenin, zavetja, ljubezni, odpuščanja, strasti, hrepenenja, upanja in o spremembi zvoka smo se pogovarjali s pevko in besedilopisko Uršo Mihevc.