Evropske turneje v času inflacije

V nadaljevanju preberite:

Za pocovidno obdobje koncert­nega dela glasbenega posla je značilna ekspanzija nastopanja v živo. Nekaj časa zatirana želja po turnejah, nastopanju pred občinstvom v čim več državah, se šele letos v celoti uresničuje.

Pogledali smo, kako potekajo evropske turneje v novi resničnosti, ki jo kroji inflacija. To je bila ena od tem konferenčnega dela letošnjega Menta. Evropski koncert­ni trg se spoprijema s številnimi izzivi, kot so naraščanje stroškov turnej, organizacije koncertov in festivalov, vse višji honorarji glasbenikov in posledično vse dražje vstopnice. Pojavlja se tudi vprašanje, kako obvladovati zgoščeno koncertno ponudbo in prezasedenost koncertnih prizorišč ter uskladiti razpoložljivost najbolj iskanih izvajalcev. Dodatna težava je najti priložnosti za nove izvajalce v tako konkurenčnem okolju.