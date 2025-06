Veličastni uvod v vroče poletje

V nadaljevanju preberite:

Poletje bo v Ljubljani tudi tokrat v znamenju vrhunskih umetniških doživetij. Med 20. junijem in 12. septembrom bo 73. Ljubljana­ Festival gostil izjemne mednarodne in domače umetnike ter ponudil občinstvu bogat in raznolik program. Festival, ki sodi med najuglednejše in najstarejše v Evropi, od leta 1953 privablja ljubitelje kulture z vsega sveta. Na izjemnih prizoriščih, kot so Kongresni trg, Poletno gledališče Križank, Cankarjev dom, Slovenska filharmonija in druge lokacije po mestu, se bodo zvrstili simfonični in komorni koncerti, operne in baletne predstave, muzikali, ­gledališki dogodki ter koncerti ­jazza in zabavne glasbe. Slavnostno odprtje bo 20. junija s Poletno nočjo, posvečeno Janezu Bončini - Benču.