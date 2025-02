Neukrotljiva domišljija mojstrskega pisca

V nadaljevanju preberite:

Eden najbolj cenjenih in prodajanih norveških pisateljev, Jo Nesbø, je sicer zaslovel s serijo romanov o trmastem alkoholiku Harryju Holu, poskuša pa se tudi v drugih žanrih, najbolj odmevna je serija knjig za otroke o doktorju Proktorju. Leta 2021 je Nesbø objavil dve posebni zbirki kratkih zgodb, Ljubosumnež in druge zgodbe ter Podganji otok in druge zgodbe. Prvo smo dobili v slovenskem prevodu predlani, drugo pa konec lanskega leta, obe sta izšli pri Mladinski knjigi v prevodu Petre Piber.