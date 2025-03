V nadaljevanju preberite:

Album Dolgcajt ljubljanske punk zasedbe Pankrti, ki je izšel pri ZKP RTV Ljubljana 8. marca 1980, na slovenski kulturni praznik, so v organizaciji in produkciji Igorja Vidmarja posneli v studiu Akademik. Naklada je bila skromnih 10.000 izvodov. To je bil drugi punk album v Jugoslaviji. Prej so izdali prvenec​ Prljavo kazalište iz Zagreba, Dolgcajtu je sledil prvenec reške skupine Paraf, ki je bil posnet še pred obema.