Radovednost, disciplina in pripravljenost na nadaljnji razvoj

Švicarka Sylvia Courvoisier že dve desetletji živi in ustvarja v New Yorku. V njeni glasbi lahko prepoznamo sledi klasične evropske glasbe, ki jo prepleta z newyorško avantgardno jazzovsko sceno, s katero je tesno povezana. »New York ostaja pomembno središče jazza in improvizirane glasbe. Mesto je intenzivno, saj sili glasbenike do skrajnih meja in spodbuja nenehno prenavljanje. V zadnjih dveh desetletjih se je prizorišče spremenilo – zaradi gentrifikacije so umetniki težje preživeli, nekatera kultna prizorišča so izginila. Kljub temu se pojavljajo novi prostori, mesto pa še vedno privablja glasbenike z vsega sveta. Inovacijski duh je še vedno zelo živ, navzkrižno opraševanje glasbenih tradicij New York vedno znova naredi posebno mesto, čeprav se bo novi predsednik na vso moč trudil, da bi šel proti vsej kulturi,« je pred prihodom Ljubljano povedala za Delo.