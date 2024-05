Rahmaninov v izvedbi Concerto Budapest Symphony Orchestra

Klavirske koncerte skladatelja Sergeja Rahmaninova bo izvajal Budimpeški koncertni simfonični orkester (Concerto Budapest Symphony Orchestra).

Pridružite se nam 3. in 4. julija ob 20. uri v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma.

FOTO: Alex Molchanovsky

Concerto Budapest Symphony Orchestra spada med vodilne zasedbe in hkrati najstarejše orkestre na Madžarskem. Njegov repertoar se razteza vse od obsežnih klasičnih orkestrskih del do sodobne madžarske glasbe, ki jih uspešno izvaja že vse od leta 1907. Na 72. Ljubljana Festivalu se nam obetata kar dva njegova koncerta, skupaj s pianistom Mihailom Pletnjevim bodo izvedli vse štiri klavirske koncerte skladatelja Sergeja Rahmaninova. Pletnjev, ki ga je na mednarodni pianistični zemljevid ponesla zmaga na Mednarodnem tekmovanju Čajkovskega leta 1978, danes velja za enega najvplivnejših umetnikov svojega časa. Za vrhunske interpretacije in nastope je prejel številna priznanja, med drugim nagrado grammy za lastno priredbo Pepelke Sergeja Prokofjeva, pri kateri je z njim sodelovala tudi legendarna pianistka Martha Argerich, ki bo nastopila na zaključnem koncertu letošnjega poletnega festivala.

Prvi večer, 3. julija, bo orkester vodil umetniški vodja in šef dirigent András Keller, ki sestav uspešno vodi od leta 2007, ko je praznoval 100. obletnico ustanovitve. Pod njegovo taktirko bosta zazvenela Rahmaninova Klavirski koncert št. 1, ki ga je skladatelj zasnoval po zgledu Klavirskega koncerta v a molu, op. 16 Edvarda Griega, in Klavirski koncert št. 2, ki danes velja za eno njegovih najbolj priljubljenih kompozicij, z njim je Rahmaninov tudi zaslovel kot koncertni skladatelj. Na prvem koncertnem večeru bomo prisluhnili še suiti Čudežni mandarin Béle Bartóka.

FOTO: László Mudra

Drugi večer, 4. julija, bo orkester pod dirigentsko palico avstrijskega maestra Alekseja Kornienka, ki je nazadnje nastopil pri nas na 68. Ljubljana Festivalu z Ansamblom Gustava Mahlerja, odprl Klavirski koncert št. 3. Ta je znan kot eno najbolj zahtevnih del v klasičnem klavirskem repertoarju. Pred premorom bomo prisluhnili še Bartókovim Madžarskim slikam, navdihnjenim z madžarsko tradicionalno glasbo, večer pa bo zaokrožil redko izvajan Rahmaninov Klavirski koncert št. 4, v katerem se odražajo vplivi jazz glasbe s pridihom Rapsodije v modrem Georgea Gershwina.

