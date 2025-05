V nadaljevanju preberite:

Z današnjo poskusno vožnjo so Slovenske železnice spet pognale poseben festivalski vlak, ki je del njihove dodatne ponudbe, povezane z Ljubljana Festivalom, ki bo med 20. junijem in 12. septembrom obogatil poletje s skoraj 6500 nastopajočimi z vsega sveta. Na tiskovni konferenci v Termah Dobrna so spregovorili tudi o podpori gospodarstva kulturnemu dogajanju.