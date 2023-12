Silvestrski poljub ob Beli snežinki

V nadaljevanju preberite:

Lestvice domačih božičnih in ­novoletnih pesmi se precej razlikujejo, a imajo – ne glede na izvor – nekaj skupnega. Na prvem mestu namreč običajno naletimo­ na Silvestrski poljub Alfija Nipiča,­ sledi mu Bela snežinka skupine­ Veter. O čem se v prazničnih skladbah prepeva danes in kdo jih ustvarja?

Ob koncu leta, ko se na severni polobli začnejo noči krajšati in dnevi daljšati, ima prepevanje posebnih pesmi korenine v predkrščanski davnini. Pozneje so si ti uroki in zaklinjanja nadeli krščansko obleko, da so preživeli. Na našem območju so najbolj znane koledniške pesmi, ki so jih pri obrednem obhajanju vasi prepevali koledniki, običajno sovaščani. Ta obred, kakor tudi izraz zanj, izvira iz antike, iz besede calendae, saj so v rimskem imperiju na tak način ob novem letu prirejali obhode