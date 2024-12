Slovenska poezija za slovo od starega leta

V nadaljevanju preberite:

Na silvestrski večer bodo oder Gallusove dvorane Cankarjevega doma zasedli Janez Dovč in Sounds of Slovenia – Sozvočja Slovenije. Pripravili so posebno sozvočje slovenske ljudske glasbe, poezije in sodobne glasbene ustvarjalnosti. Koncert Oj, ta noč, milobe polna bodo okrasili z gosti, Rudijem Bučarjem, Sabino Cvilak in Lauro Krajnc. Pod umetniškim vodstvom harmonikarja in skladatelja Janeza Dovča je zasedba Sounds of Slovenia – Sozvočja Slovenije pripravila novo produkcijo, v kateri prepletajo bogato domače glasbeno izročilo in na novo uglasbene pesmi velikanov poezije, kot so Simon Gregorčič, Ivan Cankar, Oton Župančič, Lili Novy, Srečko Kosovel, Edvard Kocbek in drugi.