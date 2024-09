Umrl je kontroverzni rocker Bora Đorđević

V nadaljevanju preberite:

Bora Đorđević, avtor, pevec in vodja popularne srbske rockovske skupine Riblja čorba, je v bolnišnici pristal zaradi kronične obstruktivne pljučne bolezni. Tam so ga zdravili z antibiotiki in kisikom ter ga kasneje tudi priklopili na ventilator. Člani skupine Riblja čorba so na družabnih omrežjih sporočili: »Spoštovani prijatelji, z žalostjo vas obveščamo, da nas je zapustil naš prijatelj in brat, Borislav Bora Đorđević. Počivaj v miru, dragi naš Boki.«