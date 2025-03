V nadaljevanju preberite:

Američan Steve Wynn ima samostojno kariero in vodi odlično alterrockovsko zasedbo The Dream Syndicate. Nedavno je nastopil v Pinelini dnevni sobi v Ljubljani, v okviru evropske turneje, na kateri predstavlja svojo biografijo na večerih branja, pripovedovanja zgodb in igranja pesmi. Pomagal mu je Chris Cacavas, nekdanji član skupin Green On Red in Giant Sand, ki je že nekaj let član ponovno oživljenih The Dream Syndicate.