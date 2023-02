Svet je naravnan na neprestani pospešek

V nadaljevanju preberite:

V ljubljanskem Kinu Šiška bo posavska electro rock zasedba Kontradikshn jutri ob 20. uri predstavila album Ahead of Ourselves, ki je naslednik odmevnega prvenca Reframing. Trio sestavljajo Matej Plešej (kitara, sintetizator), Petar Stojanović (kitara, sintetizator, glas, besedila) in bobnar Anže Kump. S slednjima smo se pogovarjali o novem albumu in posavski glasbeni sceni.