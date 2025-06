Umrl je Mijo Popovič

Umrl je legendarni kitarist in ustanovitelj prve slovenske heavy metal skupine Pomaranča Mijo Popovič, je na družbenem omrežju objavil klaviaturist Pomaranče Tomaž Žontar in pri tem sporočil, da s Popovičevo smrtjo tudi Pomaranče, ki je pred kratkim ponovno začela igrati in lani razprodala Kino Šiška, ni več.

Mijo Popovič je po nižji glasbeni šoli harmonike kitaro začel igrati pri trinajstih letih, leta 1971. Prvi bend, ki ga je ustanovil, se je imenoval TNT (Trije Norci Tolčejo). Nato se je pridružil Grivam. Pomarančo je ustanovil leta 1979.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Leta 1981 je skupina izdala prvo ploščo Peklenska Pomaranča in kmalu zatem nastopila tudi kot predskupina Deep Purple v Ljubljani in Alicea Cooperja v Zagrebu. Sledila sta albuma Madbringer in leta leta 1985 Orange III, nato pa, po daljšem ustvarjalnem premoru in v prenovljeni postavi 1995. album Takoj se dava dol, na katerem je pel Boris Krmac, ki je umrl letos, le tri tedne pred Popovičem.

Po več poskusih obuditve Pomaranče je skupina leta 2024 izdala nov single in v zadnjem letu večkrat koncertirala. Decembra bi morala nastopiti skupaj s kultno jugoslovansko hard rock skupino Divlje jagode.