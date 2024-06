Veličastno slovensko praznovanje v dunajski zlati dvorani

V nadaljevanju preberite:

Na Dunaju so slovenski državni praznik slavili zgodaj in veličastno: v sredo zvečer je Orkester Slovenske filharmonije nastopil v veliki dvorani Musikvereina pod vodstvom maestra Douglasa ­Boyda, kot solist je nastopil ­pianist Aleksander Gadžijev.

Koncert sta soorganizirala slovensko veleposlaništvo na Dunaju in slovenski kulturno-informacijski center Skica ter z njim zaznamovala dan državnosti in 20-letnico članstva Slovenije v Evropski uniji in Natu. Po besedah vodje centra Aljaža Ariha je zamisel o koncertu v eni od najprestižnejših koncertnih dvoran na svetu zagotovila največjo mogočo promocijo Slovenije ter slovenske kulture in umetnosti v Avstriji.