Z dvignjenimi jadri v glasbeno prihodnost

Neža Buh, bolje znana kot Neisha, je zaslovela leta 2006 s prvencem Neisha in skladbami Malo tu, malo tam, Planet za zadet in drugimi, ki so postale del slovenske glasbene zgodovine. Na odru Linhartove dvorane Cankarjevega doma bo danes ob 20. uri predstavila novi album Dvigam jadra s trinajstimi skladbami, ki je izšel pri založbi Nika. Na odru se ji bodo pridružili glasbeni gostje, kot sta pevec Branko Đurić - Đuro in kitarist Zoran Čalić.