Timu Gajserju boljšo uvrstitev preprečila padca

Tim Gajser, drugi s kvalifikacij, v prvi vožnji VN Galicije v Lugu ni navdušil. Po slabšem štartu se je petkratni svetovni prvak v motokrosu sicer prebil s petega mesta na tretje, toda potem storil napako in padel ter zdrsnil na 12. mesto. Padec se mu je pripetil tudi ob koncu, vendar je z nekaj odličnimi prehitevanji vseeno osvojil dokaj solidno šesto mesto in 15 točk.

Slovenski as na hondi je še vedno nosilec rdeče tablice vodilnega v skupnem seštevku svetovnega prvenstva, vendar bo moral v drugi vožnji, ki se bo začela ob 17.10, pokazati več in se izogniti napakam. Prvih 25 točk je šlo branilcu naslova Jorgeju Pradu (GasGas), domačemu adutu, ki je rojen prav v Lugu in je po njem poimenovana tudi nova proga. Drugi je bil Romain Febvre (Kawasaki), tretji Calvin Vlaanderen (Yamaha), četrti Jeffrey Herlings (KTM) in peti Jeremy Seewer (Kawasaki).

Drugi slovenski predstavnik Jan Pancar je bil 14 in je osvojil novih sedem točk.

To je šesta dirka svetovnega prvenstva v razredu MXGP, Gajser se še ni veselil skupne zmage. Zdaj ima le še tri točke prednosti pred Pradom.

Na dirki v Galiciji je prvič v sezoni nastopil tudi Jaka Peklaj v razredu MX2; ostal je brez točk na 32. mestu, zmagal je Italijan Andrea Adamo.