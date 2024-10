Živahna ustvarjalnost naših glasbenikov

V nadaljevanju preberite:

Kar sedemnajst let že vre ustvarjalnost v glasbeni zadrugi Celinka, katere usmerjevalec je glasbenik in skladatelj Janez Dovč. Je tudi umetniški vodja festivala Godibodi, ki deluje v okviru Celinke in na katerem v živo predstavljajo aktualno slovensko avtorsko glasbeno produkcijo. Tokrat bo festival v Klubu Cankarjevega doma začel svojo sedemnajsto izdajo. Na dveh večerih bodo predstavili nove albume. V torek, 22. oktobra, bosta Hostnik pa Krečič predstavila album Ljubožerci, KiKi pa Celinkino reizdajo prvenca KRiKi v nekoliko podaljšani različici. V sredo, 23. oktobtra, bo zadonela nova glasba zasedbe Belin z albuma Ciganka in Nakána z albuma Gozd not.