Ne glede na to, kaj si mislite o ameriški popevkarici Britney Spears,­ vas bo njena biografija­ pretresla. Tudi če je le polovica­ zapisanega res, je bilo za naivnim, punčkastim nasmehom z naslovnic revij veliko teme, nasilja, depresije, zlorabljanja, prisilnega psihiatričnega zdravljenja, za kar so odgovorni njeni starši,­ Jamie Spears in Lynne Bridges. Nedavno je njena zgodba Ženska v meni v prevodu Jureta Šešeta izšla pri založbi Beletrina.