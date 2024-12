Eden največjih prevajalskih podvigov zadnjih let

V nadaljevanju preberite:

Prevod Pizanskih Cantosov, relativno samostojne pesnitve, ki je del še monumentalnejših Cantosov, ki jih je ameriški pesnik Ezra Pound intenzivno pisal najmanj petdeset let, je verjetno eden od največjih, če ne največji prevajalski podvig zadnjih let. Mogočna hermetična modernistična pesnitev, ki obsega enajst spevov oziroma v slovenskem prevodu približno 150 strani, je v prevodu pesnika Miklavža Komelja, ki je napisal tudi predgovor, opombe in obširno spremno študijo, izšla pri Slovenski matici.

Ezra Pound je pesnitev Cantos pisal večji del življenja, kljub enormni dolžini pa naj noben njen del ne bi deloval samostojno, zunaj konteksta. Izjema je pesnitev znotraj pesnitve Pizanski Cantos, ki obsega speve od 74. do 84., čeprav je tudi v tej mnogo referenc na prejšnje speve, ki bralcu brez poznavanja celote lahko ostanejo nejasni. Kot samostojna knjiga je v angleščini izšla leta 1948, šele letos pa smo eno od največjih modernističnih pesnitev prvič v celoti dobili v ­slovenščini.