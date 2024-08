Frankfurtski sejem posvečen tudi prepletu knjižne in igralniške industrije

V nadaljevanju preberite:

Priprave pospešeno potekajo tudi na Filipinih, ki se bodo kot država gostja v Frankfurtu predstavljali prihodnjo jesen (leta 2026 bo sledila Češka, leto zatem Čile).

»Čeprav so Filipini trinajsti največji narod na svetu z več kot 110 milijoni prebivalcev, verjamem, da je za mnoge od nas v Evropi filipinska književnost trenutno še precej neznano področje. Na 7641 otokih govorijo neverjetnih 183 različnih jezikov in ti raznoliki vplivi so eden od vidikov, ki jih z veseljem pričakujem v Frankfurtu leta 2025,« je lani dejal Juergen Boos.