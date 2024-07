V nadaljevanju preberite:

Ob stoti obletnici rojstva so se v Mariboru s predstavitvijo biografsko-spominske publikacije in koncertom poklonili sopranistki Ondini Otti Klasinc; 16. julija bo namreč minilo sto let od njenega rojstva. Knjigo, ki jo je uredila Karmen Salmič Kovačič, je izdala Univerzitetna knjižnica Maribor v zbirki Osebnosti.