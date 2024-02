Ocenjujemo: American fiction/režija Cord Jefferson

V nadaljevanju preberite:

Film se spretno distancira od vzvišene pokroviteljske pozicije in lahko si le želimo, da bi bilo čim več takšnih filmskih projektov, ki so – od knjižne predloge, režiserja, producenta in igralcev – povsem »temnopolti«, sicer bi se spet na obeh straneh razplamtele silne polemike o pokroviteljstvu. Seveda bi moral biti končni izplen spoznanje, da dve strani sploh ne obstajata, in ne glede na izpostavljenost drugačnih topik je verjetno to najbolj udarno sporočilo filma American Fiction.