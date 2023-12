Ocenjujemo: Leave the World Behind

V nadaljevanju preberite:

Skupni imenovalec tega nabora vsebin je tako imenovana usodna diskontinuiteta, dogodek, ki povzroči prelom, ki predstavlja sintagmo konca sveta, kot ga poznamo. Zadnji v tej nepregledni seriji filmskih interpretacij oziroma vizij (za nekatere najbolj črnoglede že bližnje) prihodnosti je film Leave the World Behind, ki ga zasilno slovenimo kot Pusti svet za seboj. Ta nekako napaberkuje elemente kataklizme iz različnih virov, ki so bolj ali manj nedefinirani oziroma so zaključki prepuščeni gledalcem.