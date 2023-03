Ocenjujemo: Borut Popenko: Odpiranja

V nadaljevanju preberite:

Vsa razstavljena dela so spoj med geometrijsko abstrakcijo, oblikovanim platnom in slikarstvom barvnega polja. Z debelimi akrilnimi nanosi in premišljeno obliko platna izoblikuje tridimenzionalni prostor na dvodimenzionalnem nosilcu, to pa stori z minimalnimi oblikovnimi posegi. Umetnikov ustvarjalni proces se začne s prelaganjem papirja in oblikovanjem kartona v preproste makete, s čimer nadgradi idejo oblikovanih platen tudi v fizičnem izdelovanju motiva kot skulpture, preden je ta prenesen na ploskev, kjer se zopet prelevi v podobo z dodanimi dimenzijami.