Ocenjujemo: Globalni južnjaki

V nadaljevanju preberite:

Zbirka se sicer začne obetavno: z ekonomsko-zgodovinsko podlago izraza banana republika, vlogo ZDA in korporativnim monopolom nad izvozom ter z banano kot statusnim simbolom v socialistični ureditvi, ko so morali ljudje v želji po potrošniških dobrinah čez mejo, na zahod (kot da so se s tem v jeziku petrificirale rečenice, kot je »po kavbojke v Trst«). /.../

Zbirka se sicer začne obetavno: z ekonomsko-zgodovinsko podlago izraza banana republika, vlogo ZDA in korporativnim monopolom nad izvozom ter z banano kot statusnim simbolom v socialistični ureditvi, ko so morali ljudje v želji po potrošniških dobrinah čez mejo, na zahod (kot da so se s tem v jeziku petrificirale rečenice, kot je »po kavbojke v Trst«).