James Graham: Kriza iz leta 2008 še vedno straši

»Vsakih 25 do 30 let bi morala zahodna družba narediti zgodovinski preobrat – po drugi svetovni vojni, po padcu Berlinskega zidu. Toda leta 2008 se to ni zgodilo,« poudarja britanski dramatik James Graham in pojasnjuje, zakaj je finančna kriza, ki jo pogosto povezujemo s propadom Lehman Brothers v New Yorku, pravzaprav še danes živa – zlasti v evropski politiki.

V svoji novi predstavi Make It Happen, ki bo premierno uprizorjena 30. julija na edinburškem festivalu, Graham raziskuje zlom Royal Bank of Scotland (RBS), nekoč največje banke na svetu, ki je ob razpadu leta 2008 potrebovala najobsežnejši državni rešilni paket v zgodovini Združenega kraljestva. Po njegovih besedah gre za zgodbo, ki je veliko bolj mitska in še vedno nerešena, kot se morda zdi: »Še vedno živimo v senci te krize – desetletje varčevanja, politična stagnacija, Brexit, Trump … vse to ima korenine v tistem trenutku,« pravi v intervjuju za Reuters.

Predstava ni klasična drama. V njej nastopa duh Adama Smitha, očeta sodobnega kapitalizma, ki ga upodablja Brian Cox. Smith v nadrealistični, skoraj mitološki vlogi obiskuje Freda Goodwina, nekdanjega šefa RBS, in ga zaslišuje glede izkrivljanja njegovih ekonomskih idej. »To je duh, ki bo mučil Freda Goodwina in ga izzival, ali so bile Smithove ideje o trgih in regulaciji zlorabljene kot orožje,« pravi Graham.

Čeprav je Graham v času krize živel v Londonu, poudarja, da je bil pravi epicenter za Združeno kraljestvo prav Edinburgh: »Vsi si predstavljamo slike padca Wall Streeta, toda epicenter za Veliko Britanijo je bil tukaj. In to mesto si zasluži svojo epiko.«

Graham se tokrat ne ustavi pri natančni rekonstrukciji zgodovinskih dogodkov, temveč išče simbolno jedro, ki še danes vpliva na razumevanje družbe, politike in trga. Ob tem priznava, da ga osebno skrbi razslojenost resničnosti: »Največji strah imam pred tem, da ne delimo več skupne resničnosti. Vsi moramo ponovno vstopiti v isti prostor, biti ena skupnost, dve uri izklopiti telefone in gledati isto stvar.«

Vendar tudi v takih temah ne pozablja na humor: »Potrebujemo možnost, da se smejimo sebi – tudi če je to skozi grimaso in stiskanje oči.«

James Graham, ki je mednarodno znan po delih Brexit: The Uncivil War, Ink in Dear England, tokrat prinaša zgodbo o razpadu zaupanja v sistem, o odgovornosti in o možnosti, da skozi umetnost znova oblikujemo kolektivno razumevanje krize. Make It Happen ni zgolj drama o propadli banki, temveč poskus razumevanja družbene paralize, ki še vedno definira naš politični vsakdan.