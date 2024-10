Več ko je negotovosti, bolj si želimo pripadati

V nadaljevanju preberite:

Gedališki esej Pie Prezelj Kot jabolko sladko, visoko na veji odpira peto sezono ciklaTakorekoč, ki od leta 2020 nastaja pod kuratorskim vodstvom Boštjana Narata.

Kaj sta o tej formi povedala kurator in avtorica, kako se je ta spopadla z ne tako neznano vlogo, zakaj je esej umestila v čakalnico upravne enote ter kaj ima s poroko in ločitvijo nacionalizem? Vprašanja, ki jih tematizira Pia Prezelj, v eseju spremljajo literatura Anne Carson, Sapfo in Svetlane Makarovič, pa tudi Ansambel Mihe Dovžana, »saj poroka ni poroka, če ni vsaj malo tudi ohcet«.