Želje po moči in dominaciji

V nadaljevanju preberite:

»Zakaj me zanima Zdravnica? Zelo preprosto, v tem liku prepoznavam sebe. Osebo, ki deluje iz popolnega prepričanja in skladno z lastnim svetovnim nazorom; osebo, ki je svetilnik na svojem področju in je tudi v hierarhiji svojega poklica dosegla­ najvišji položaj. In ki je kljub temu ne zanimajo predvsem pozicije moči, razen če bi lahko s temi pridobila dodatne prednosti za svoj poklic, za svoje cilje in ekipo, ki jo vodi.« Tako je svoj odnos do drame Zdravnica, ki jo bodo danes uprizorili v ljubljanski Drami, opredelil režiser Martin Kušej.