Mostovi med kulturami, jeziki in resničnostmi

Leta 2003 so sodelavci takratne Študentske založbe ustanovili urbani literarni festival Fabula, ki tokrat v 22. izvedbi doživlja svojevrsten preporod. Jedro festivala se seli v Celje, predrugačene so tudi spremljevalne izdaje gostujočih avtorjev.

Čeprav natančne statistike ni, ocenjujemo, da se je v več kot dve desetletji trajajočem literarnem druženju domačim bralcem predstavilo približno 1000 ustvarjalcev, ki so prišli iz več kot 40 držav. Tokrat se jedro enega od najpomembnejših knjižnih dogodkov v državi seli v knežje mesto, saj si »Beletrina prizadeva za decentralizacijo slovenske kulture in poskuša svoje delovanje razširiti po celotni Sloveniji, tako denimo že leta na Ptuju prirejamo festival Dnevi poezije in vina, že nekaj let s koprskimi partnerji podeljujemo nagrado pont, lani smo v Mariboru odprli knjigarno, ki postaja pomembno kulturno stičišče,« je pojasnil direktor založbe Mitja Čander. »Celje nima le bogate tradicije, ampak ima tudi živahno kulturno sedanjost, ob tem pa ambicioznega župana, ki si z ekipo prizadeva, da bi Celje še bolj zasidral v širšem prostoru kot mesto kulture in kreativnosti. Prepričan sem, da bomo skupaj zgradili vznemirljivo in evropsko odmevno zgodbo.« Kljub selitvi festival ostaja v Ljubljani, kjer se bodo zvrstili številni dogodki in predstavitve avtorjev.

Presečišče literarnih svetov

Umetniški vodja festivala, ki bo s sloganom Izkrivljena resničnost potekal med 1. in 21. marcem, ostaja Aljaž Koprivnikar, ki je poudaril, da Fabula ni le festival, temveč je tudi živo presečišče literarnih svetov, v katerih besede postajajo mostovi med kulturami, jeziki in percepcijami resničnosti. »Vsako leto v Slovenijo prinašamo najvidnejše sodobne avtorje, ki v dialogu z občinstvom odkrivajo, kako literatura presega meje estetskega izraza in postaja orodje razumevanja, odpora in preoblikovanja sveta. V zadnjih letih se Fabula vse bolj odpira mednarodnemu prostoru – z mednarodno rezidenco EFFEA, letošnjo vključitvijo v evropsko platformo Cela ter pridobljenim članstvom v Efi, združenju evropskih festivalov. S tem Fabula odmeva ne le v Sloveniji, temveč je tudi pomembno vozlišče sodobne literature v širšem evropskem prostoru. Gostujoči pisatelji Fabulo doživljajo kot prostor, v katerem literatura ne le odmeva, temveč s svojo močjo tudi oblikuje bralce, ustvarjalce in družbeni horizont – na festival prihajajo kot avtorji in z njega odhajajo kot del širše skupnosti.«

Druga vidnejša sprememba tokratne edicije je sprememba knjižnih izdaj, ki spremljajo festival. Te bodo odslej pod okriljem Beletrinine nove zbirke Literature sveta, drugačna bo tudi njihova zunanjost, med drugim bodo presedlale z mehkih na trde platnice. »Beletrinina knjižna zbirka Literature sveta svoj moto povzema po festivalu Fabula. Zbirka, katere zunanjost oblikuje priznana oblikovalka Eva Mlinar, združuje aktualne prevodne knjige tujih avtorjev, ki so nepogrešljiv orientir umetniške odličnosti, vsebinske prodornosti in živosti. To so izjemne knjige in obenem literarni kompasi za vse, ki jih zanima literarna izjemnost,« je povedal programski urednik založbe Beletrina Aleš Šteger.

Širjenje meja festivala, ki tako postaja dostopen večjemu krogu ljudi, je skladno z njegovim značajem in poslanstvom. Že doslej je Fabula poleg izključno literarnih vsebin ponujala širok nabor dodatnih programov, od družbeno odgovornega delovanja, delavnic, oblikovanja, teorije, prav tako je treba poudariti, da festival presega generacijske meje. Širjenje festivala ne pomeni zgolj selitve v Celje, temveč tudi prek meja Slovenije, saj si je v debelih dveh desetletjih prislužil vidnejše mesto na mednarodnem literarnem polju.