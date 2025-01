Na Nizozemskem aretirali tri osumljene za krajo zlatih antičnih predmetov

Iz muzeja Drents v Assnu na Nizozemskem so sporočili, da je tamkajšnja policija po večdnevnem intenzivnem iskanju vlomilcev, ki so v tem muzeju ukradli več antičnih zlatih eksponatov, uspela aretirati tri osumljence.

Iz muzeja so sredi noči s 24. na 25. januar izginili štirje predmeti neprecenljive vrednosti, ki sicer niso pripadali temu muzeju, pač pa Narodnemu zgodovinskemu muzeju iz Bukarešte v Romuniji. To so okoli 2500 let stara zlata čelada iz Coțofeneștija in tri zlate zapestnice iz časa okoli leta 50 pr. n. št., ki so bili de razstave Dacija – cesarstvo zlata in srebra.

Nizozemska policija je prejela prijavo eksplozije okoli 3.45 zjutraj. Ko so policisti prispeli v muzej, je postalo jasno, da so vlomilci v stavbo vlomili tako, da so z eksplozivom na silo odprli vrata.

»Osumljenci so pridržani pod strogimi pogoji in jih še zaslišujejo,« je po poročanju portala The Art Newspaper sporočila nizozemska policija. Tudi nadaljnje aretacije še niso izključene.

Kot dodaja Artnews, so vrednost čelade ocenili na okoli 4,3 milijona evrov, treh zapestnic pa na okoli 500.000 evrov. A so to le ocene, saj gre za neprecenljive predmete, ki so del romunske identitete. Ukradenih predmetov še niso odkrili, muzej Drents je ostal do danes zaprt, vrata bo znova odprl jutri.

V Romuniji val ogorčenja

Znani nizozemski umetniški detektiv Arthur Brand je za AFP povedal, da zaradi kratkega časa, v katerem je policija izsledila osumljence, »obstaja velika verjetnost, da so ti predmeti še nedotaknjeni«.

Kraja je v Romuniji sprožila veliko ogorčenja. Po poročanju Euronewsa je Narodni zgodovinski muzej Romunije napovedal pravne ukrepe zaradi pomanjkanja fizičnega varovanja v času vloma. Na tiskovni konferenci 25. januarja je namreč generalni direktor muzeja Drents Harry Tupan javnosti posredoval podatek, da tedaj fizično prisotnih varnostnikov ni bilo.

Odzval se je tudi romunski predsednik vlade Marcel Ciolacu. »Tako kot vsi Romuni sem ogorčen, da so iz nizozemskega muzeja, ki ni imel varnostnikov, ukradli predmete iz zbirke romunskih zakladov,« je izjavil. »Tega ne moremo sprejeti.«

Ciolacu je povedal še, da je v stiku z nizozemskimi oblastmi glede kraje, izrazil pa tudi nezadovoljstvo, da so ti predmeti sploh zapustili državo brez ustreznejše zaščite. »Tako dragoceni predmeti ne morejo preprosto zapustiti države zaradi muh muzeja ali ministra,« je še dodal.