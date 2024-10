SNG Opera in balet Ljubljana z novim vodstvom

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta javnega zavoda za direktorja Slovenskega narodnega gledališča Opera in balet Ljubljana (SNG Opera in balet Ljubljana) imenovala Marka Hribernika, ki bo mandat nastopil 10. februarja prihodnje leto.

Marko Hribernik že dvajset let deluje kot dirigent. Vodil je številne orkestre in zborovske ansamble. Po klavirski diplomi na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani je študiral tudi na Univerzi za glasbo na Dunaju in pridobil diplomo kot magister umetnosti - orkestrski dirigent.

Kot dirigent deluje doma in v tujini. Je docent na oddelku orkestrskega dirigiranja na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani. Od leta 2020 je umetniški direktor opere SNG Opera in balet Ljubljana. Odgovoren je za celotno umetniško vizijo in strateško usmeritev opernega gledališča. Vodi ekipo umetnikov in administrativnega osebja, koordinira produkcijo opernih predstav ter skrbi za promocijo in razvoj operne umetnosti v Sloveniji. Na mestu direktorja bo zamenjal Staša Ravterja.