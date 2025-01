Za ljubitelje memorabilij

V nadaljevanju preberite:

Takšne in drugačne memorabilije so v današnjih retro časih izredno popularne in pogosto tudi izredno dragocene. Nekaj porumenelih listov, na katere je Bob Dylan marca 1964 s prenosnim pisalnim strojem pisal besedilo za eno svojih najslavnejših pesmi Mr. Tambourine Man, se bo kmalu znašlo na dražbi, izkupiček s še nekaterimi Dylanovimi predmeti pa bi lahko znašal celo tja do milijona evrov.