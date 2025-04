Zeolitni filtri in pepel namesto mila

Oblikovalski kolektiv Pjorkkala je leta 2021 ustanovila skupina študentov industrijskega oblikovanja na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani: Žan Girandon, Pia Groleger in Luka Pleskovič. Ukvarjajo se z obdelovanjem tradicionalnih materialov s sodobnimi tehnologijami, med drugim so iz 3D tiskane gline izdelali vodni filter.

»Uradno smo začeli delovati s projektom Dodola, katerega namen je bil premislek o problematikah vodnega okolja in našem odnosu z vodo. Gre za keramični vodni filter, namenjen za odročna območja, ki nimajo monitoriranih vodnih zajemov. Od takrat smo izvedli še tri iteracije filtra, prva je bila vodna filtracija ob reki Mtkvari [Kura], kjer smo sodelovali s Floating University v Berlinu. Filtracijska naprava je bil vertikalni sistem, kjer se je voda filtrirala s pomočjo keramičnih filtrov, nato je šla čez plasti kamenja in peska, plast aktivnega oglja in se na koncu zbirala v pitniku. Mimoidoči so, na lastno odgovornost, prečiščeno vodo lahko pili. Druga iteracija se je zgodila na rezidenci v Fundaciji Martell, kjer smo poleg gline uporabili lokalni organski ostanek – grozdne tropine – za izdelavo filtrov. Tretja iteracija se je zgodila lani, ko smo sodelovali z umetnikom Miho Godcem in za njegov off grid projekt X-mobil zasnovali filtrirni del.«

Poleg omenjenega so vpleteni tudi v tržno bolj zanimive, a manjše projekte, kot je posoda Kaduja za vzhajanje, peko in shranjevanje kruha, ki jo razvijajo v Centru Rog. Omeniti je treba tudi projekt Gobica – iz odrezkov gobic, starega padala in cerade so oblikovali prenosljivo sedišče za vinski bar Kletvica. »Ukvarjamo se predvsem s konceptualnimi projekti, ki niso tako tržno usmerjeni, vendar opominjajo in ozaveščajo o problematiki, predvsem vodnega okolja.«

Zeolit kot ionski izmenjevalec

Kuratorska skupina milanskega tedna oblikovanja je pristopila do Pjorkkale s predlogom, da bi zasnovali projekt, ki je podoben tistemu ob reki Mtkvari. »Potem ko so bili izbrani vsi sodelujoči, smo ugotovili, da se bo na lokaciji pojavila potreba po vodi za umivanje rok, saj bodo v času milanskega tedna oblikovanja potekale številne delavnice. Hoteli smo izkoristiti priložnost, da bi v praksi preizkusili principe, ki jih še nismo. Zasnovali smo krožni vodni sistem, pri katerem gre umazana voda čez plast razbite keramike in peska v zbiralnik, nato pa je s pomočjo vodne črpalke transportirana do steklenega valja, v katerem so zeolitski filtri in kjer se zgodi drugi del filtracije. Zeolit je material, ki deluje kot ionski izmenjevalec in je uporabljen za odstranjevanje organskih spojin, težkih kovin in radioaktivnih snovi. Iz steklene cevi uporabnik s pomočjo nožnega pritiska odpre zatič in ima na voljo čisto vodo za umivanje rok. Zaradi občutljivosti zamašitve filtrov je za umivanje rok namesto mila na voljo presejan pepel. To je tehnika čiščenja rok, ki so jo uporabljali nekoč.«

Povabilo na milanski teden oblikovanja je bilo za kolektiv spodbuda, da so ustvarili nekaj novega. »Prav tako nam je kuratorska skupina omogočila ogromno svobode, zato smo res lahko počeli, karkoli smo si zamislili, seveda znotraj podanih okvirov. Morda bomo prav zaradi sodelovanja na Material baru sklenili naslednje sodelovanje in naredili peto različico vodnega filtra.«