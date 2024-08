Nekdaj sanatorij, danes začasni razstavni prostor

V nadaljevanju preberite:

Praksa alternativnih razstavnih prostorov sega na konec šestdesetih let prejšnjega stoletja v ZDA, z vzponi in padci se ta trend nadaljuje do danes. Tudi pri nas je bilo realiziranih kar nekaj takšnih iniciativ, vendar brez posebnega dolgoročnega efekta. O tem fenomenu so ob koncu tokratnega trienala Eko v Umet­nostni galeriji Maribor (UGM) pripravili posvet in vodstvo po trienalu, ki je umeščen v zapuščeno vilo sredi mesta.