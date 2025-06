Sprehod skozi umetniška dela in prizorišča Oraklja

V nadaljevanju preberite:

Dva umetnika sta prisotna ob vstopu v vsako od štirih prizorišč,­ MGLC Grad Tivoli, MGLC Švicarija, Moderna galerija (MG+) in Mestna galerija Ljubljana, to sta Silvan Omerzu in Svetlana Makarovič. Omerzujevo delo je tesno povezano s tradicijo slovenskega lutkarstva. Pesmi Svetlane Makarovič, ki jih je umetniška vodja bienala Chus Martínez izbrala iz antologije Samost, opozarjajo na poezijo kot bistveni del kolektivnega spomina skupine, skupnosti in družbe.