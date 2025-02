Umrl je Danilo Jejčič, slikar geometrijske abstrakcije

Umrl je akademski slikar in ustanovni član Društva likovnih umetnikov Severne Primorske Danilo Jejčič, so danes sporočili iz društva. Star je bil 92 let.

Na svoji umetniški poti, tesno povezani z Ljubljanskim grafičnim bienalom, se je izražal v različnih likovnih zvrsteh. Ustvaril si je sloves ustvarjalca, zapriseženega grafični umetnosti.

Jejčič, rojen leta 1933 v Ajdovščini, je leta 1971 diplomiral iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pri Gabrijelu Stupici. Najprej je služboval kot likovni pedagog, od 1973 do 1996 pa je vodil Pilonovo galerijo v Ajdovščini. Med drugim je bil eden od pobudnikov oblikovanja Zbirke del Pilonovih prijateljev.

Razstavljati je začel v 60. letih minulega stoletja na skupinskih grafičnih razstavah, samostojno pa se je skupaj z Nedeljkom Pećancem prvič predstavil leta 1972 v Kranju in Kopru. V 70. letih je sodeloval z umetniško skupino 2XGO in na številnih mednarodnih razstavah.

Med številnimi samostojnimi predstavitvami velja izpostaviti razstave v Rimu (1989), Trstu (1984), Benetkah (2003) ter razstavi v ljubljanskem Mednarodnem grafičnem likovnem centru (MGLC): leta 1994 z Dragom Hrvackim in retrospektivno razstavo leta 2012.

Začel je s kolažem

Jejčič je umetniško pot začel z ustvarjanjem slikarskih kolažev, leta 1971 pa se je pod vplivom tedanjih konstruktivističnih tendenc posvetil raziskovanju geometrijske abstrakcije. V 90. letih minulega stoletja se je začel intenzivneje ukvarjati najprej z grafiko in nekoliko kasneje s fotografijo, ki jo je začel vključevati v svoj grafični proces.

Likovni zvrsti je prvič smiselno povezal v ciklu Alfa in Omega (2000–2002). Fotografije zavrženih predmetov, kot je stisnjena pločevina, je kombiniral bodisi z geometrijskimi liki in telesi, ki jih poznamo z njegovih grafičnih listov, bodisi s fragmenti fotografskih posnetkov in s tem poudaril učinek prostorske iluzije.

Grafični opus je doniral ljubljanskemu MGLC. Velik je tudi njegov opus fotografij; pred nekaj leti je Goriški muzej na gradu Kromberk pripravil retrospektivo s 96 posnetki.

Leta 2013, ob umetnikovi 80-letnici, so pripravili Jejčičevo retrospektivo v treh ajdovskih galerijah: Pilonovi in Lokarjevi galeriji ter razstavišču v Hiši mladih. Šlo je za razširjeno pregledno razstavo umetnikovega opusa, predstavljenega v ljubljanskem MGLC.