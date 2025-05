Umrla je slikarka in arhitektka Alenka Kham Pičman

Iztekla se je življenjska pot slikarke in arhitektke Alenke Kham Pičman (1932–2025). V panoramo slovenske umetnosti se je zapisala z značilnimi figuralnimi kompozicijami in vedutami mest ter arhitektur, sicer pa je njena bogata kariera izrazito segla tudi na različna področja arhitekture in oblikovanja.

Leta 1956 je na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani diplomirala pri Jožetu Plečniku z nalogo Ribja brv čez Ljubljanico in ureditev Ribjega trga, kasneje se je vpisala še na Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je študirala pri profesorjih Gabrijelu Stupici in Maksimu Sedeju. Diplomirala je leta 1975, zatem pa leta 1979 opravila še grafično specialko pri Marjanu Pogačniku.

FOTO: Likovno Društvo Kranj

Številne mednarodne izkušnje

Sprva je delala v biroju arhitekta Danila Fürsta pri projektu Tovarna celuloze v Banjaluki, zatem se je angažirala na Švedskem in Danskem, mdr. v biroju za notranjo opremo prekooceanskih parnikov in različnih arhitekturnih birojih.

Kot navaja portal Obrazi slovenskih pokrajin, je po vrnitvi v domovino projektirala notranjo opremo prostorov v biroju Slovenijalesa in v razvojnem oddelku tovarne Dekorativna v Ljubljani.

Začela je poučevati risanje in oblikovanje tekstilij na tekstilnem oddelku Fakultete za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani, oblikovala tekstilije za mnoge slovenske tovarne (Tektilindus, Induplati, Dekorativna …), opremljala poslovne prostore, trgovine in lokale. Mnogo je študijsko potovala, dve leti je preživela tudi v Parizu.

Svoja dela je utemeljila predvsem na lastnih doživetjih, spominih, asociacijah, notranjih razpoloženjih in stanju duha. Pomembno mesto v njenem opusu pripada ciklusom v tehniki sitotiska, grafičnim mapam z motiviko karnevala v Benetkah (1990) ter pusta in ohceti v Ponikvah pri Dobrepolju na Dolenjskem (1991). Snov je izbrala iz ljudskega življenja in običajev, prepoznavni so tudi njeni ciklusi vedut in pejsažev (mesto Benetke, Dunaj, Ljubljana, Kranj, kanjon Kokre, kraška arhitektura ...).

V svoji umetniški karieri je imela več kot petinpetdeset samostojnih razstav doma in v tujini, sodelovala je na več kot sto razstavah v državah Evrope, na Japonske, v ZDA in Kanadi.