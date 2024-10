Vizije popotrošniškega sveta

V nadaljevanju preberite:

MFRU je v Mariboru, regiji in na državni ravni v skoraj treh deset­letjih opravil pionirsko delo pri predstavljanju in razvoju teorije ter umetniške prakse računalniške umetnosti in novih medijev. Letošnja edicija Mednarodnega festivala računalniške umetnosti (MFRU) ima naslov Prazne police. Festival z dolgo tradicijo, ki sega v leto 1995, bo tokrat raziskoval­ položaj digitalne in medijske umetnosti v smeri trajnostnih in socialnih oblik življenjskih ekonomij in trgovanja z blagom.