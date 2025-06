Janković bo lahko svetovalec beograjskega Expa

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je po prejeti vlogi za izdajo dovoljenja za opravljanje druge dejavnosti odločila, da ljubljanski župan Zoran Janković lahko opravlja delo svetovalca v programskem odboru svetovne razstave EXPO, ki jo bo Srbija leta 2027 gostila v Beogradu. Vendar pa mora pri tem župan Janković spoštovati pogoje in omejitve, ki jih je v dovoljenju opredelila komisija, so sporočili iz KPK.

Vlogo ljubljanskega župana Zorana Jankovića za izdajo dovoljenja so na KPK prejeli aprila. V okviru presoje okoliščin so preučili dokumentacijo in za stališče, ali bi bilo sodelovanje ljubljanskega župana na takšnem dogodku lahko v javnem interesu oziroma bi predstavljalo interese Republike Slovenije, vprašali tudi ministrstvi za zunanje zadeve in gospodarstvo. Vendar pa se ministrstvi do tega vprašanja nista opredelili, pravijo na komisiji. Spomnimo, da je župan Janković pred kratkim zatrdil, da bo funkcijo svetovalca na svetovni razstavi v Beogradu opravljal brezplačno in da bo pred tem za mnenje zaprosil KPK.

Kako so presojali na KPK

»Komisija je zato presojala, ali so izpolnjeni zakonski pogoji za izdajo dovoljenja v skladu z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije ter ali bi opravljanje te dejavnosti lahko vplivalo na objektivno in nepristransko opravljanje funkcije župana glavnega mesta oziroma ogrozilo njeno integriteto.«

Glede na preteklo prakso udeležbe predstavnikov države na tovrstnih dogodkih komisija takšnih okoliščin ni ugotovila. Zato je Zoranu Jankoviću za obdobje opravljanja poklicne funkcije župana v mandatu od leta 2022 do leta 2026 izdala dovoljenje za opravljanje dela svetovalca v programskem odboru svetovne razstave Expo.

In katere so omejitve?

Pri tem je v skladu z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije KPK postavila nekatere pogoje in omejitve, ki jih mora funkcionar pri opravljanju dodatne dejavnosti spoštovati. Na KPK so določili, da vsebinska in časovna obremenitev opravljanja tega dela ne smeta vplivati na opravljanje javne funkcije župana. V okviru opravljanja te dodatne dejavnosti se mora župan Janković vzdržati vsakršnih ravnanj, ki bi lahko vplivala na objektivno in nepristransko opravljanje njegove funkcije župana ali ki bi lahko ogrozila njeno integriteto.

Prav tako za izvajanje dodatne dejavnosti ljubljanski župan ne sme uporabljati občinskih sredstev, tako finančnih kot tudi prostorskih in kadrovskih ter materialnih. »Dovoljenje pa preneha veljati, če slovenska vlada oziroma drug državni organ sprejme odločitev, da udeležba na svetovni razstavi Expo, ki jo bo Srbija leta 2027 gostila v Beogradu, ali kakršno koli sodelovanje pri njeni organizaciji ni v skladu z javnim interesom,« so še zapisali na KPK.